才1歲的男嬰今天不慎從住家4樓墜樓，經送醫仍告不治，圖為該名男嬰在窗戶前照片，非事發前所拍攝。（翻攝照片）

宜蘭縣才滿1歲的陳姓男嬰，今天（15日）早上被家人發現從4樓的住處窗戶，墜落到1樓的防火巷，男嬰被發現時已無生命徵象，經送醫後宣告不治。

陳母與丈夫育有7名子女，不幸墜樓的男嬰排行最小，早上陳母送大女兒去火車站，另一名就讀國中的女兒，買早餐時發現沒帶錢後返家，但「弟弟怎麼不見了。」才發現弟弟已從4樓墜下，此時陳母也回到家，得知么子墜樓後趕緊報警。1歲男嬰墜樓不治，警方已介入調查釐清。

(中時 )