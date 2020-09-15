滿足歲男嬰意外墜落4樓 躺防火巷內樓身亡 11:242020/09/15 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男嬰從4樓高墜落在1樓的防火巷。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 才1歲的男嬰今天不慎從住家4樓墜樓，經送醫仍告不治，圖為該名男嬰在窗戶前照片，非事發前所拍攝。（翻攝照片） 宜蘭縣才滿1歲的陳姓男嬰，今天（15日）早上被家人發現從4樓的住處窗戶，墜落到1樓的防火巷，男嬰被發現時已無生命徵象，經送醫後宣告不治。 陳母與丈夫育有7名子女，不幸墜樓的男嬰排行最小，早上陳母送大女兒去火車站，另一名就讀國中的女兒，買早餐時發現沒帶錢後返家，但「弟弟怎麼不見了。」才發現弟弟已從4樓墜下，此時陳母也回到家，得知么子墜樓後趕緊報警。1歲男嬰墜樓不治，警方已介入調查釐清。 (中時 ) #宜蘭 #男嬰 #墜樓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭旅學智遊行 用手機輕鬆玩 04:102020/09/15 產業特刊 陳妍希3歲兒子上學了「穿制服好可愛」走路搖晃小肉腿萌翻 08:482020/09/15 娛樂 戀上鮮肉1／冒雨衝進男友家 直擊卓文萱騎乘環抱溼身曬愛 07:092020/09/14 娛樂 朱宗慶打擊樂 中秋前宜蘭登場 15:132020/09/14 寶島 蔡依林40歲生日身材超凍齡 夕陽下辣秀結實小蠻腰 06:002020/09/15 時尚 警方取締酒駕無差別 「甘苦人」也一視同仁 09:472020/09/15 社會 手機變歹徒提款機！中打破獲收購遊戲點數賺佣金詐術 12:262020/09/14 社會 海邊驚見巨乳裸屍 女嚇壞報警案情神反轉 00:092020/09/14 國際 酒駕又闖紅燈害姨甥1死2重傷 網再曝「他5分前曾肇逃」 檢方聲請羈押 17:552020/09/14 社會 陸券商徵才 科技類搶手 04:102020/09/15 產業財經 社會熱門新聞 補教女師跟人夫玩車震 羞「吃香腸」全被錄下 正宮氣炸 - 社會 武界壩突放水露營家庭4死 台電不排除肇禍者是「牠」 - 社會 太陽花學運馬英九挨告殺人未遂 今獲判無罪 - 社會 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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