近來在興櫃市場最夯的亞洲藏壽司預計後天(17日)上櫃，認股承銷價55元，超過51萬戶搶，11日公開抽籤結果當天股價高達292.5元，相當於抽中1張現賺近24萬，TVBS《財經大白話》正妹主持人翟翾(註：音同宅宣)就是幸運兒之一，在節目中拿出手機看股票App竟驚喜發現中籤，開玩笑表示歡迎藏壽司找她代言。

亞洲藏壽司申購中籤率僅約0.3%，翟翾中籤後還被節目其他財經專家拱請客。她表示自己個性務實，理財是冷靜型，之前參加股票抽籤都沒中過，所以要等撥券再觀察，不過看好藏壽司未來發展，中股票也不算意外之財，目前不打算賣。據《引新聞》報導，翟翾表示應該是9月10日生日的母親帶給自己好運。

宣布上櫃計畫後亞洲藏壽司股價穩定攀升，但上周突然暴衝，最高甚至曾達325.5元，本周前2交易日都是持續下滑，至今日上午11時10分止，已回至188.5元價位，仍超過承購價3倍。

(中時新聞網)