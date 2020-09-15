頻尿、下腹痛！ 女重訓深蹲 罹患骨盆底筋膜炎

民眾可使用按摩球，趴在瑜珈墊上按壓喀腰肌走過鼠蹊部的部位，放鬆骨盆底肌肉。（林周義攝）

31歲的業務員陳小姐，平常熱愛重訓、慢跑、衝浪。這一年來，常常感到頻尿，伴隨下腹疼痛，自行在藥局買藥服用後，症狀似有好轉，卻越來越頻繁發作，且出現腰酸背痛、性趣全失的症狀。經詳細診查後，發現是骨盆底肌肉筋膜炎。

書田診所泌尿科主治醫師張雲筑表示，女性下腹痛與頻尿的原因很多，包括膀胱發炎、骨盆腔發炎、便秘、間質性膀胱炎、膀胱過動症和內膜異位症等，其中一半以上伴隨有骨盆底肌肉筋膜炎的問題。

張雲筑表示，骨盆底肌肉筋膜炎是過度或不當使用骨盆底肌肉群，造成肌肉僵硬、筋膜缺氧沾黏、血液循環不佳的結果。因人們都是直立行走，骨盆底肌肉用久就會疲勞，若伴隨過重、久坐、久站、愛翹腳、半蹲尿尿、高跟鞋、搬重物、慢性便秘、跑步重訓沒有暖身、懷孕或生產撕裂山、骨盆腔受傷史，就更易發生發生。

近年來，許多女性為了追求健康而投入慢跑、重訓或深蹲等運動，因過度使用骨盆底肌肉造成骨盆底肌肉慢性發炎的情形有漸漸增加，造成反覆下腹疼痛、頻尿、性交疼痛等，不僅帶來生理上的痛苦，也降低患者的生活品質。

張雲筑表示，骨盆底肌肉筋膜炎的治療，首先要改善不良生活習慣，並暫停包括凱格爾運動在內等訓練；可用熱敷、泡澡放鬆肌肉，或使用按摩球，趴在瑜珈墊上按壓喀腰肌走過鼠蹊部的部位，並配合醫師開立的藥物。

若症狀較嚴重的患者，可經醫師安排磁波椅電刺激治療或會陰部雷射治療；一方面降低疼痛神經的過度敏感，一方面促進血管新生、新陳代謝以及肌肉放鬆。

(中時 )