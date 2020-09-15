網路上越來越多的網紅憑著出眾的外表及好身材吸引網友的注意，但除了女網紅之外，也有不少男性靠著「男團般的高顏值」及特殊的身份而吸引大眾的目光。來自韓國的義警車友賢(차유현)，近日在個人社群平台上公開多張證件照，在網路上造成瘋傳也讓女網友們忍不住暴動。

在流傳的照片中，這名名為車友賢的義消雖與其他義消一樣穿著藍色的制服，但長相斯文又帥氣的他，不僅皮膚白皙還有個精緻的五官及濃眉大眼，加上迷人的笑容，短短幾天便吸引2萬人按讚，女網友們更止不住內心的激動留言「太帥了」，更有不少網友認為他像極男星任時完及宋仲基。

在 Instagram 查看這則貼文 차유현（@z.stagram）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 14 日 上午 2:03 張貼

事實上，車友賢過去便以帥氣的外表及高挑的身材在網路上吸引超過9.9萬人追蹤，也曾因此成為模特兒及，後來進入軍隊服役後便陸續在網路上分享擔任義警時的生活，如今宣布退伍的他再度於IG上曬出多張義警證件照留念，引起女粉絲的關注。

在 Instagram 查看這則貼文 차유현（@z.stagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 上午 3:40 張貼

紛紛留言「退伍後就能出道了」、「開始走花路吧」、「要出道當演員了嗎」、「歐爸你太帥了啦」引發話題。

在 Instagram 查看這則貼文 차유현（@z.stagram）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 18 日 上午 2:46 張貼

(中時新聞網)