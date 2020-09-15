衛福部長陳時中缺席瘦肉精美豬牛肉公聽會，卻有時間到台北小巨蛋唱歌、拍雜誌。對此，台北市議員王鴻薇直批惡劣、離譜，也不滿民進黨在許多議題上標準變來變去，直呼「民進黨雙標天下無敵」。

王淺秋主持的廣播節目《8點千秋萬事》，今（15）日邀請王鴻薇談海峽論壇、台北市長選舉、美豬等議題。對於陳時中有時間唱歌、拍照，卻沒空出席公聽會，王鴻薇直言「這很離譜」，指出開放美豬完全是違規的公告，行政院預告只有短短7天，2016年民進黨上台後，行政院秘書長函釋各機關，若要修正法律或法規，公告起碼至少60天，但行政院搞個深夜食堂，晚上快12點才把公告拿出來，「告訴你我要怎麼餵你吃美豬，真是莫名其妙」。

王鴻薇認為更惡劣的是，上週國民黨智庫開公聽會，也沒邀請陳時中，只希望食藥署的人可以出席，結果食藥署回應「上面說不用去」。她忍不住在節目上批，「這什麼東西啊，太離譜了吧，你們怎麼打牌啊」。

王淺秋（左）主持廣播節目，邀請台北市議員王鴻薇。（圖／摘自中廣新聞網 8點千秋萬事YouTube）

王鴻薇批民進黨是完完全全雙標黨，包括瘦肉精美豬、公投，連民進黨立委范雲在丁允恭事件上也是，遇到自己的政黨出事就閉嘴，但對執政者來說，標準不能一直浮動。對於民進黨雙標，王鴻薇也說，「韓國瑜不行，蘇貞昌可以」，他下面的相關部會就可以不到立法院說明，不用參加公聽會、不用參加記者會，這都好棒棒，「誰讓你是韓國瑜呢？」「誰讓親綠的媒體，親綠的名嘴都掌握在我手上呢？」

此外，國民黨發動美豬公投連署，雖然許多支持者認為執政黨根本不理，但王鴻薇說，公投是直接民意的展示，如果連署超過50萬份、100萬份，他們不會怕嗎？

(中時新聞網)