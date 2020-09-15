銅箔基板廠—台燿(6274)受到大陸基地台建置趨緩及伺服器需求減弱影響，8月合併營收為15.26億元，月減1.04%，為今年2月以來低點，日系外資最新報告認為，近期價格壓力很大，新客戶及新產品填補華為下滑訂單需要時間，雖然調降台燿2020年及2021年的獲利預估及目標價，但維持「買進」評等。

中美貿易戰演變成科技戰，美國對華為等大陸科技廠一波又一波禁令，衝擊到大陸5G基礎建設建置，且伺服器在第2季拉貨高峰過後需求出現減緩，連帶使得台燿第3季營運旺季不旺，8月合併營收為15.26億元，月減1.04%，年減0.67%，為今年2月以來低點，累計前8月合併營收為127.98億元，年成長13.05%。

日系外資最新報告指出，下半年是台燿傳統旺季，但因華為問題，今年下半年不是旺季，雖然看到第3季來自伺服器和數據中心需求穩定，但與5G相關的需求自7月以來減緩，我們預期，今年第3季營收將季減11%，今年第4季則是季增4%，由於近期價格壓力很大，我們將台燿2020/2021年的獲利下調12%/8%，不過我們仍將5G視為未來幾年產業最重要的成長動能，台燿在高階CCL居領先地位，可望拿下中興等其他非華為供應商及愛立信等，以降低華為訂單下滑影響，雖然新客戶及新產品抵銷華為因素需要時間，我們仍樂觀認為，在5G、伺服器及數據中心升級趨勢下，台燿2021年營收及獲利預估成長12%/24%，維持台燿「買進」評等，目標價則降至150元。

(時報資訊)