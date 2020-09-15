由歐系外資舉辦的亞太科技論壇(ATC)落幕，針對半導體產業，外資總結各家參與廠商所釋出的訊息，對於整體產業依舊樂觀，隨著大陸去美化風潮下，也有利於台系廠商，點名台積電、聯發科、瑞昱、世芯-KY。

歐系外資指出，在近期落幕的亞太科技論壇(ATC)中，總計有73％的公司對於前景預期積極、27％偏向中性，這歸功於國內技術需求強勁，包括對於蘋果、遊戲機等新產品的發表，汽車市場的回溫，帶動亞洲供應鏈需動能恢復，儘管美中局勢緊張，新冠肺炎對整體宏觀經濟的影響也令人擔憂，但多數業者依舊維持樂觀。

歐系外資指出，就半導體產業來說，共有亞洲80家半導體業者對於技術所驅動的樂觀情緒仍繼續，關鍵要點包括第三季的預估的正向；儘管更多零件出現供應吃緊但內存和裸晶圓仍在消化；Android品牌智慧機在5G上快速發展，打算取代華為、且支持聯發科；PC、Chromebook、電視需求旺，需要更高規格的網絡；汽車零部件回彈；鑄造產能緊張，提升成熟節點定價；台積電實力持續，儘管三星代工訂單/庫存遞延到2021年，但年增長仍有25%。歐系外資也指出，在本次ATC中，大陸積極去美化所牽動的全球半導體版圖，仍舊為重要議題，台系晶片也因此看好將有更多的機會，包括聯發科(2454)、瑞昱(2379)、矽力-KY(6415)、世芯-KY(3661)、立積(4968)等。

根據本次ATC的結論，歐系外資在台股半導體族群中點名看好台積電(2330)、聯發科、瑞昱、世芯-KY。

(時報資訊)