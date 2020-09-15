浩鼎(4174)將在全球ADC數位會議上，介紹其旗下以Globo H為標的之抗體藥物複合體(ADC)新藥OBI-999科學特性。今日吸引多頭進駐，早盤股價開高走高逾3.5%、最高達119.5元，一舉收復5日線、月線，並觸及季線。

2020世界ADC數位會議，浩鼎針對Globo系列抗原(Globo H、SSEA-4)和一種選擇性作用在AKR1C3醛酮還原(酉每)AKR1C3的化學前驅藥，所開發的腫瘤免疫療法和化學療法，目前在全球居於領導地位。台灣浩鼎研發長賴明添博士將以「新型Globo H靶向抗體藥物複合體：OBI 999」在會中發表科學演講，隨後進行現場視訊討論和提問。

這項演講重點將介紹浩鼎已進入一/二期臨床試驗的OBI-999臨床前研究結果，包括動物實驗所顯示的療效和安全性數據，這也是在美國德克薩斯州休斯頓MD安德森癌症中心展開一/二期臨床試驗的根據。

(時報資訊)