美中科技戰愈演愈烈，華為晶片遭斷供之際，全球晶片產業又傳出震撼彈，就是美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）併購英商安謀（ARM），未來恐讓華為壓力更大。陸媒報導，由於華為與安謀有密切合作關係，如今安謀落入美企手裡，恐導致大陸晶片業提升能力受限，對華為海思晶片研發生產更是雪上加霜。

輝達打算以400億美元（約台幣1.18兆元）併購日本軟銀旗下半導體事業安謀，創下半導體業界歷來最大併購案。輝達以生產圖像處理晶片聞名，業務還包括人工智能、自動汽車和數據中心等，而安謀本身並不生產晶片，而是靠授權晶片基礎技術，收取專利費用維生。

晶片產業高度全球化，輝達若順利併購安謀，美國今後可能會將更多大陸企業列入黑名單，陸廠要取得安謀架構處理器IP的難度將愈來愈高。由於大陸自主研發晶片當中，包括展銳推出5G手機晶片，或是阿里巴巴、華為推出的伺服器或AI運算處理器等，安謀架構IP市占率超過9成，《證券時報》報導，這樁併購案，將使大陸晶片業能力提升受限。

川普政府對華為新禁令在9月15日生效。安謀之前已傳出會中止與華為合作，而安謀擁有的架構技術是晶片製作的必要技術。華為如果失去這項技術的使用權，就不能完成麒麟晶片的研發生產。因此，輝達迎娶安謀，對於大陸半導體業，尤其華為更是雪上加霜。

(中時新聞網)