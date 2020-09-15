許多人常常把鞋子穿到磨損、龜裂還不肯換，背後恐藏大災難！到底一雙鞋穿多久就該換，醫師表示，要視鞋子的材質、款式及穿鞋頻率而定，不過當一些警訊出現時，就表示該換新鞋了，千萬別為了省一點錢，大大犧牲了自己的健康。

美加脊骨神經醫師黃如玉醫師在「從步態看健康」一書中指出，許多人都不知如何判別，自己的鞋還該不該繼續穿，其實除了舒適度以外，有下列4大警訊可以參考，提醒你該換鞋了。

1.護跟變太軟

鞋子的護跟是用來穩固腳踝的，有些人穿鞋時會踩到護跟，當護跟變軟或被壓扁，走路容易扭到腳，或導致踝關節周邊出現腫脹疼痛。

2.鞋面龜裂

環保材質的鞋，通常超過一至兩年就會開始出現龜裂，就算只有表面，整體支撐性也會變低，連鞋底出現小裂痕也必須汰換。

3.後跟明顯磨損

踏步時，足跟需平穩著地，如果後跟被磨到歪斜，會導致步伐不穩，這時身體自然會用其他部位來協助平衡，造成某些部位肌肉緊繃，使得走路變更吃力。

4.穿起來不舒服

不論新鞋或舊鞋，當鞋子穿到磨腳、起水泡、腳趾紅腫，或是造成小腿、膝蓋等處疼痛，都表示這雙鞋不該再穿，尤其女性朋友，常為了美觀好看，穿不合腳的鞋，甚至在腳上到處貼繃帶，都會對足部產生傷害。

(中時新聞網)