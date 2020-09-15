唱紅〈遺失的美好〉、〈隱形的翅膀〉等華語金曲的歌手張韶涵，當初先以演出偶像劇走紅，之後才追回歌手夢，成了影歌雙棲的藝人，只是張韶涵人紅是非多，過程中歷經家庭糾紛，低潮了一大段時間，近年才終於走出來，再攀演藝高峰，而出道18年的她最近貼出自拍照，讓粉絲直呼凍齡才是她的專業，18年來根本沒變。

張韶涵當年被父母控訴棄養，事情鬧得沸沸揚揚，狗仔整日守在她家門口，讓張韶涵不得不靠朋友接濟物資過活，同時還歷經合約風波，讓她演藝事業幾乎跌至谷底，直到2018年轉戰大陸的她，接下《歌手2018》首發選手兼音樂串講人工作，再展好歌喉，讓張韶涵迎接了演藝事業的第二次高峰。

張韶涵曬自拍照，凍齡無極限。(取材自張韶涵微博)

最近張韶涵在微博更新了近況，貼出三張自拍照，俏皮寫下「圖返」，意即將自己拍下的圖片，推送給跟你要圖片的人，照片中，張韶涵將頭髮收起，紮成兩個可愛的麻花辮，露出整張小臉，以及一雙動人的水汪汪大眼睛，模樣甚是清純可人，完全看不出已經38歲。

張韶涵曬自拍照，不但綁麻花辮做可愛打扮，臉上肌膚也緊緻Q彈，幾乎沒有細紋，少女感滿滿，讓人讚嘆她模樣還像孩童一樣，跟18年前甫出道時幾乎沒落差，有夠佩服，忙留言敲碗「希望能常常返圖讓我們一飽眼福呀」、「姐姐怎麼這麼好看！」。

(中時新聞網)