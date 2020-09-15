高雄市議員黃捷罷免案，14日確定第一階段提案通過，罷捷團體「鳳山清捷隊」也證實此事。韓粉聞訊，在各大社群相互道喜，不僅表示將力拚60天後完成4萬份連署，還激動表示：「一定要為韓國瑜報仇！」

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，挺韓支持者在全國發動公民罷免活動，繼民進黨桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中第一階段通過後，黃捷罷免案也順利通過。「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢表示，「經過鳳山清捷隊全體同仁的努力，以及社會大眾的支持，罷捷提案已經通過中選會第一階段的審核，所有事務皆循序漸進，進度都在掌握之中，罷免黃捷第二階段的正式啟動時間尚未確定（預計月底左右），目前等待中選會發函通知」。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」發文，寫道：「狂賀！！罷捷連署第一階過關。罷捷總部表示目前已經有三萬連署！預期在60天後成功連署4萬份！請大家幫忙分享，一起加油！下架不良議員，還我清靜高雄！」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過2100個讚與超過200次分享。網友紛紛留言：「一定要為韓國瑜報仇！」「萬般帶不走，唯有孽隨身。白眼到頭終有報！」「指日可待！加油加油加油！議員大人：我會寫鳳字哦！」「大家辛苦了，加油，加油」、「只會利用韓市長做秀，用小孩戲耍方式問政的市議員，韓市長被妳弄下台了，所以妳下台失業也是剛剛好」、「4萬份感覺有難度啊！還是加油啦！」

(中時新聞網)