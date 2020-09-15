被譽為護國神山的權值股王台積電，7月底帶領台股衝上萬三高點，市值也飆升至11兆元，台積電不僅影響股市，也帶旺周邊房市，包括竹科、中科與竹南園區周邊，近3年房價漲幅明顯！

台灣房屋集團趨勢中心統計，全台主要科學園區房市熱區近3年房價變化，而台積電設廠的竹科、中科和竹南科學園區，近3年都有明顯漲幅，其中，以竹科的關埔重劃區最威、上漲6.2％，成為竹科房市東方不敗；其次是中科水掘頭商圈成長4.7％，以及頭份尚順商圈漲幅4.1％位居第三。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，竹科可謂台積電的起家厝，奠定台灣在國際上的晶圓代工地位，更帶動台灣經濟動能與房市熱絡，關埔重劃區不敗的主要關鍵，出於就業人口聚集與高家庭所得，新竹拿下科學園區房市漲幅王當之無愧。回顧過去前一波高點，平均房價落在每坪24.6萬，2020年現今以逼近26萬元均價水準再破前高，足見台積電聚落效應讓房價屢創新高，成為房市推手。

台灣房屋關埔直營店店長甘坤鑫表示，目前竹科就業人口約15.5萬人，加上關埔重劃區是最靠近新竹科學園區的重劃區，加上交通便利，有國道1號與68快速道路，以及台鐵捷運化的新莊車站，關埔生活機能便利，有星巴客、麥當勞、迪卡儂等連鎖企業進駐，其中以好市多最具指標，平、假日都有許多大量人潮用餐、採買，關東市場亦能滿足日常採買，吸引許多知名建商推案。

包括興富發竹科悅揚、竹科潤隆、富宇富春居等、以及最具吸引力的是關埔重劃區內的光武國中、關埔國小，是許多家長指名的搶手學區；另外介壽路重劃區目前每坪推案價31萬~37萬元間，也是竹科人購屋熱選區之一。

3年房價漲幅4.7％位居第二的中科水掘頭商圈，台灣房屋嶺東園區加盟店店東陳裕方表示，水掘頭商圈以西屯路三段與永褔路為主，住家屋齡20年左右大樓最多，每坪房價在18~22萬元間，坪數在40~45坪，2+1房車與3房車為區域主力，總價700~1500萬元；屋齡10年內平均房價在25~30萬元，3-4房車坪數約在40~70坪，總價落在1000~2000萬元，因近中科、東海大學與澄清以及台中榮總兩大醫院，因此，工程師、教師以及醫師三師聚集成為主力買屋族群。

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