國民黨不派團參加海峽論壇，因央視頻主播李紅在節目上用「這人」稱呼前立法院長王金平，並說要「求和」，國民黨等不到道歉，認為不受尊重拒絕參加。國民黨秘書長李乾龍今天接受電台專訪時駁斥王金平擔任蔡英文總統特使的說法，李指出，王見蔡是受邀擔任此次團長之前的事，王一直都是代表國民黨。

李乾龍指出，王金平是在8月14日去見了蔡英文，當時是因為他憂心兩岸經歷疫情之後，經貿、兩岸關係緊張，去找蔡英文談相關的事，而國民黨去找王金平擔任海峽論壇團長這件事，則是在之後才發生的，因此不可能有擔任蔡英文特使這種事。

李乾龍強調，王金平從頭到尾都說，自己是代表國民黨率團去的，所以國民黨不去，他就不會再以私人名義去參加，雖然王已經準備很久，因為他想替兩岸當前局勢做點事，因此有感到遺憾，但幾次去找王金平，王都是說聽國民黨決定。

李乾龍也指出，此次最令國民黨以及王金平感到不愉快的，是李紅用「這人」形容王金平，又說此行是「求和」，因此要求對方道歉。「講『這人』很不尊重，小女生怎麼用這種口氣講話？又講求和是追求和平，騙三歲小孩？」

而對於是否存在央視頻道歉的講稿，李乾龍證實確實有寫一段文字要讓李紅講，透過國台辦去溝通，據說李紅有同意要講，但是「上面」說不能講這麼白；畢竟國台辦與央視的系統不同，也體諒國台辦有盡力。

至於此次國民黨決定不派團，會不會錯失兩岸發言權，變成小綠的問題？李認為國民黨與對岸的交往應該不會這樣就斷掉，因為這次尊嚴受損，受損還去就更傷，但國台辦也有向國民黨表示，歡迎之後還是繼續交流。

(中時 )