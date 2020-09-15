央視主持人李紅「求和說」引發爭議，國民黨昨宣布不以政黨形式參加海峽論壇，但不會禁止個別黨員以民間形式參加。對此，國民黨祕書長李乾龍今天上午表示，國台辦代國民黨向李紅提出道歉要求，也擬好講稿，但國民黨遲遲等不到正式道歉，他認為國台辦此次盡了很大努力，但國台辦與央視系統不同。

李乾龍上午接受《POP撞新聞》廣播專訪，態度強硬地批評，央視主持人李紅「這個人要來大陸求和」的說法，對王金平極度不尊重，因此國民黨提出強烈抗議，李紅事後又戲謔地解釋「求和」是追求和平，「這在欺騙3歲小孩嗎？這樣的解釋怎可能讓台灣2300萬人接受？」

李乾龍透露，海峽論壇主辦單位是國台辦，國民黨要求李紅公開道歉，國民黨也請國台辦代為轉達，「只要李紅能為用詞提出正式道歉，不管是用書面或口頭講等形式，都可接受」，國台辦確實對李紅提出此要求，還向國民黨大陸事務部左正東提供道歉內容，但遲遲等不到正式道歉。

李乾龍指出，依他了解，李紅知道自己闖禍，有同意要道歉，但講稿送上去後，內部可能認為不該講這麼白，國台辦盡了很大力量，但國台辦畢竟與央視是不同系統，也能體諒國台辦夾在中間。李說，國民黨原規劃，若李紅道歉，會以另種形式參加，而不是全團不參加。

(中時 )