前立法院長王金平原本將代表國民黨率團出席海峽論壇，但大陸央視稱王是去求和，引發爭議，國民黨昨宣布，不以政黨形式參加海峽論壇，但不禁止個別黨員以民間形式參加。民進黨立委陳亭妃今表示，國民黨此舉是「換湯不換藥」，如果中國政協主席汪洋在海峽論壇提到一國兩制台灣方案時，請問國民黨員該怎麼辦，國民黨根本是在打假球。

海峽論壇將於9月20日於廈門舉行，因央視求和論，讓原本打算由王金平組團參加的國民黨，決定不以政黨方式參加海峽論壇，但不禁止黨員用民間的方式前往，陳亭妃質疑，國民黨是在打假球，用不同的形式執意要參加海峽論壇。

針對國民黨稱台灣民心太脆弱讓海峽論壇變調，陳亭妃反駁，國民黨錯了，我們對不是民心太脆弱，而是大陸跟國民黨太脆弱，台灣民心非常堅強且團結，請國民黨部要搞錯對象，不要亂塞任何的語詞。

綠委林楚茵表示，海峽論壇是大陸舉辦的大型統戰平台，我國的中華民國農會、全國漁會等從2011年至去年，被主辦單位改名為「台灣農會」及「台灣漁會」，這明顯是在吃台灣豆腐，試圖矮化台灣的主權，國民黨自由行還是要去，被吃豆腐仍執迷不悔。

此外，新黨表態仍會參加海峽論壇，綠委許智傑說，新黨根本就是已經紅化 只會替大陸講話，海峽論壇已經變成摸頭論壇，奉勸新黨和個人身份參加的國民黨員不要過去。

(中時 )