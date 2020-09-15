保久乳、鮮乳成分有差嗎？為什麼保久乳不冰也不會壞？都是大家多年來的疑惑，對此營養師簡鈺樺解釋，保久乳與鮮乳的營養成分幾乎相同，蛋白質跟鈣質都一樣多，與鮮乳的差別只在多了「超高溫瞬間滅菌」以及「無菌填充」2步驟延長保存時間，讓它不用冰冰箱也能保存很久。

簡鈺樺在臉書「營養師有樺要說」表示，鮮乳、保久乳在營養成分上其實根本沒差，因為保久乳的殺菌過程相當快速，所以蛋白質跟鈣質的含量都沒有流失，與鮮乳相比是一樣的，「如果硬要說有什麼差異，只有水溶性維生素B群受影響，但維生素B群可以吃其他食物補充到很豐富的量」，所以在沒有冰箱的地方，像是野餐、外出工作、上學、出遊的時候，也可以喝保久乳補充蛋白質與鈣質，不是一定要買鮮乳來喝。

簡鈺樺接著解釋，保久乳之所以不用冰，並不是添加防腐劑，而是利用超高溫瞬間滅菌以及無菌填充技術，保久乳跟一般要冷藏的鮮乳相比，就是多了「無菌填充」這個步驟，而無菌填充的技術，就是將保久乳以6層不同功能的無菌紙盒包裝，阻隔細菌、濕氣、光線、空氣等，徹底密封保久乳，延長保存期限還不用冰冰箱。

為何保久乳總是有個怪味呢？簡鈺樺說，這是因為牛奶裡面的乳糖跟蛋白質的梅納反應產生的味道，是很正常的，沒有亂加東西。

翻攝自 營養師有樺要說facebook

(中時新聞網)