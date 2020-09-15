桃園大園區15日上午1名婦人因農務失足滑落圳溝中，重摔在河床底部雙腳疑似骨折無法動彈，竹圍消防分隊獲報後趕往現場救援。

62歲黃姓婦人15日早上6點時許因於菜園修整，不慎失足跌落約4米深的圳溝，雙腿疑似骨折，動彈不得，經消防人員合力救起後，送林口長庚醫院急救。

竹圍消防分隊小隊長黃文正提到，桃園市消防局今年8月配發快速救援板，其優點即為脫困迅速，結合低所救助技能，亦可快速救援民眾，15日的救援正因為快速救援板才得順利將民眾救起。

(中時 )