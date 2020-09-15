62歲婦人失足跌落圳溝 雙腿骨折急送醫 11:382020/09/15 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 婦人因失足滑落圳溝中，重摔在河床底部雙腳疑似骨折無法動彈，警消獲報後趕往現場救援。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園大園區15日上午1名婦人因農務失足滑落圳溝中，重摔在河床底部雙腳疑似骨折無法動彈，竹圍消防分隊獲報後趕往現場救援。 62歲黃姓婦人15日早上6點時許因於菜園修整，不慎失足跌落約4米深的圳溝，雙腿疑似骨折，動彈不得，經消防人員合力救起後，送林口長庚醫院急救。 竹圍消防分隊小隊長黃文正提到，桃園市消防局今年8月配發快速救援板，其優點即為脫困迅速，結合低所救助技能，亦可快速救援民眾，15日的救援正因為快速救援板才得順利將民眾救起。 (中時 ) #失足 #圳溝 #骨折 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機車擦撞護欄 18歲騎士狠摔3米深水井 19:482020/09/13 社會 站吊車前觀看左右來車 婦人慘被輾壓四肢重創命危 19:292020/09/12 社會 台南車禍害釀1死2童重傷 肇事男酒駕又闖紅燈 21:332020/09/13 社會 陳妍希3歲兒子上學了「穿制服好可愛」走路搖晃小肉腿萌翻 08:482020/09/15 娛樂 南投電廠無預警放水沖走4露營客 尋獲7歲男童遺體 09:232020/09/13 社會 北榮執行疫情後醫療人道救援 助越南小女嬰完成換肝 17:412020/09/14 生活 白衣妹闖馬路！高雄哥「神之鬼切」按喇叭幫擋車 超暖救援萬人讚翻 00:042020/09/15 生活 居檢13天猝死 高雄婦人新冠檢驗結果出爐 16:102020/09/13 生活 武界水壩釀2死2失蹤畫面曝光！車頭插入河床 露營處一片狼藉 11:302020/09/13 社會 男攜雙槍毒品交易時疑遭黑吃黑 遭猛砍4刀傷重送醫 09:052020/09/14 社會 社會熱門新聞 補教女師跟人夫玩車震 羞「吃香腸」全被錄下 正宮氣炸 - 社會 武界壩突放水露營家庭4死 台電不排除肇禍者是「牠」 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 太陽花學運馬英九挨告殺人未遂 今獲判無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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