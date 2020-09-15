集體中邪？馬來西亞柔佛州居鑾一所中學，13日上午10時，一名女學生發現班上一名女同學行為怪異，上課時異常沉默，且將臉部向下靠在桌子上，第一時間通知正在上課的英語男老師，老師立即指示學生們保持冷靜，同時一起朗誦可蘭經章節，不料，同班另外2名女同學與另一班2名女同學，也開始尖叫痛哭，陷入集體歇斯底里情況，迫使校方讓全班提早放學。

《星洲日報》報導，其實這不是大馬第一次發生類似事件，哥打巴魯市彭加蘭（Pengkalan Chep）一所中學，2016年4月也傳出上百名師生集體中邪，校方緊急關閉校園，還請巫師到學校驅魔，沒想到後來又有8人情緒失控，有同學疑似拍到幽靈照片。

此外，檳城州北海（Butterworth）一間中學，2017年也發生10名學生疑集體「中邪」，在課室內歇斯底里尖叫，引起一陣恐慌。

對於「中邪」事件，臨床心理學家認為，是患者們極度焦慮而產生的情況，心理輔導是最有效的解決方式；曾有校方找巫師和法師作法，還是沒有見效，最後衛生局官員和心理學家前往輔導，情況才改善。

(中時新聞網)