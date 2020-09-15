奧斯卡電影博物館將在明年4月底開展，展出宮崎駿300多件展品。（摘自奧斯卡電影博物館網站）

日本著名動畫大師宮崎駿昨（14日）榮獲第38屆川喜多獎，該獎項是頒給對日本電影的藝術文化發展有傑出貢獻的電影人或團體，已故著名導演黑澤明和2013年電影《東京家族》導演山田洋次亦分別於1984年和2003年獲得此獎項。受到新冠肺炎疫情影響，本屆川喜多獎並沒有舉行大型頒獎儀式，現年79歲的宮崎駿只在工作室接受獎座，久未露面的他雖然明顯比以往消瘦，不過依舊精神十足。

此外，奧斯卡電影博物館將於明年4月30日在美國洛杉磯開幕，屆時將會舉辦「宮崎駿展」作為開館的紀念展覽，是他在北美的首個回顧展。奧斯卡博物館館長比爾克萊默表示：「我們非常高興能以迄今為止，宮崎駿最全面的作品展示來啓動我們的新機構，向這位國際藝術家的致敬，是開啟博物館大門的最佳方式。」

宮崎駿曾於2003年憑《神隱少女》獲得奧斯卡最佳動畫長片，2014年則獲第87屆奧斯卡金像獎終身成就獎。展覽將展出300多件展品，並將深度剖析宮崎駿的11部動畫電影，包括《龍貓》《天空之城》《崖上的波妞》《神隱少女》等。而展覽體驗將被分為7個部分，每個部分都呼應宮崎駿作品中不同的主題。

(中時 )