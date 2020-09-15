內政部預告修正「市區道路及附屬工程設計標準」部分條文修正草案，為配合人行道建置，修法規定主、次要道路應留設人行道、公車專用道從原先3.25寬度縮減為3公尺，留給人行道使用。此外，也新增人行道原則上不劃機車停車格規定，但內政部說，會配合地方需求。

針對人行道原則不劃機車停車格問題，徐國勇表示，這方面會跟地方政府配合，因人行道是以人為本，有些是可以停，也有是不能停，在什麼情況下會對行人產生障礙，甚至產生危險，這部會由營建署交通組跟地方政府進行研討，也會與交通部跨部會處理相關問題。

營建署也說，視地方情況不同，儘管中央不鼓勵人行道劃機車停車格，但像是基隆市，市區道路原本就不寬，硬要規定人行道不能劃停車格可能也做不到，還是會尊重地方，所以條文載明，「如須於人行道劃設機車停車格位，應經市區道路主管機關同意」。

營建署也說，以台北市為例，公車專用道現行已採寬度3公尺劃設，修法只是把原先最小寬度3.25公尺改為3公尺，多餘的寬度可以用在人行連。

此外，這次修法最重要的是規定主、次要道路必需留設人行道。依照修正條文，路寬12公尺以上的主次要道路，人行道淨寬不得小於1.5公尺；若路寬12公尺者，人行道淨寬應達1.2公尺以上；若受限道路現況 ，經主管機關核可者，淨寬也不得小於0.9公尺(參考輪椅寬度)。

(中時 )