日月潭萬人泳渡如期舉辦，但要守防疫規定。（廖志晃攝）

新冠肺炎疫情，讓日月潭泳渡是否續辦一波三折！經過衛福部疾管署、教育部體育署及南投縣政府研商後，日月潭泳渡確定將在9月27日如期舉辦，因應防疫需求，除了在水中游泳，所有人在陸地上都必須戴口罩。

南投縣副縣長陳正昇表示，日月潭萬人泳渡將如期舉辦，但管制措施加強，縣府首次招募防疫志工，也要求泳客務必自備至少2個口罩，下水前、上岸後都必須全程戴口罩，並且落實實名制；泳渡當天，將拉開泳客下水時間，並請泳客維持社交距離。

泳客從下車報到，到下水前一定得戴口罩，游泳時將口罩放進防水袋中，上岸後立即戴口罩；未依規定保持社交距離、不戴口罩者先勸導，不排除開罰；疾管署也將協助過濾泳客名單，報名後出國且需隔離者、在泳渡前入出境未滿21天者，都禁止參加；今年泳渡也要實名制，陪同泳客的親友，必須在泳渡前，向承辦的埔里四季早泳會填報資料，以利掌握追蹤，泳渡官網也將公告相關事項。

今年因疫情關係，當天除了泳客及工作人員，其他親友眷屬請不要進入泳渡範圍，上岸的伊達邵碼頭將設置管制區，除了持證的工作人員，泳客只出不進。

日月潭萬人泳渡有2萬多人報名，加上親友加油團，屆時將有5萬人齊集日月潭，其中，有5成泳客會訂購餐盒，請泳客領完餐盒後，盡速離開現場再用餐，避免群聚感染，觀光旅宿業者，也要依防疫規定加強消毒，確保安全。

(中時 )