國民黨北市黨部主委黃呂錦茹，日前證實立委蔣萬安已表態參選下屆台北市長，雖然蔣尚未做出正面回應，但2022年的台北市長選舉似乎已經悄悄開打，而前高雄市長韓國瑜卸任之後，一直輕居簡出，未來動向也深受矚目，有人建議他參選國民黨主席或是2022台北市長。而資深媒體人康仁俊則認為，「做一個國民黨政治人物到今天為止，有幾個能像他一樣...」。

康仁俊在政論節目「台灣最前線」上表示，「做一個國民黨政治人物到今天為止，有幾個能像他(韓國瑜)一樣，確實還有一批他所謂的支持者，且不斷表達說他們非韓國瑜不挺這樣子，對於國民黨來講是不是真的在台北市長的就由蔣萬安出來，說真的蔣萬安自己也沒鬆口，其他有想法有態度的，其實慢慢陸陸續續都會表態。」

康仁俊直言，「黨內其實有一個想法，那就是憑什麼是你，我覺得選舉就是這樣，這是一個選舉活動，每個人對於這個位置一定有期許跟期待，不要講他個人，下面還有很多人對他有期許跟期待，這一戰其實還有一段路要走。」

另外，康仁俊也說，老實講如果講蔣萬安有這個心，表態參選有什麼關係，出來衝，讓大家知道國民黨是有一個人願意要承擔。

不過，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹先前則是表示，沒接到韓國瑜或韓粉，指稱韓國瑜要參選台北市長的任何消息，那是綠營在見縫插針，韓國瑜也不是什麼位置都要的人。

(中時新聞網)