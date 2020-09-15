雖然國民黨因為央視主播李紅的求和說言論，決定不讓前立法院長王金平率團前往海峽論壇，但新黨仍照常前往，並於今天舉行記者會，質疑海峽兩岸關係嚴峻之際，難得有交流破冰機會，國民黨卻決定不前往是因小失大。

新黨主席吳成典表示，新黨主張兩岸應該多交流，希望讓台灣民眾能更安居樂業，海峽論壇本是很好的溝通平台，王院長因為央視主播言論而沒去成，可說是政治上的擦槍走火事件，央視主播不該這樣講，但國民黨反應也不宜這麼大，國民黨這樣的決定堪稱是歷史轉捩點，國民黨不再屬於藍營了，新黨將承擔起兩岸溝通的責任。

新黨副主席李勝峰說，兩岸情勢冷峻之際，好不容易有破冰的機會，卻僅僅因為央視主播李紅在自己的自媒體的言論就破局，但隨後李紅已在央視節目上改口了，國台辦也對國民黨組團前往給予正面回應，國民黨還要怎樣？國民黨的處理方式因小失大，是否有難言之隱？難道國民黨不想和戰嗎？

新黨發言人王炳忠質疑，台灣也有許多媒體人用各種無中生有的難聽言論抨擊嘲諷大陸或國民黨，國民黨有要求道歉嗎？這樣的態度根本雙重標準。新黨副秘書長蘇恆質疑，國民黨說兩岸要和平，不交流怎確保和平？一個政黨理應犧牲小我完成大我，國民黨的面子是小我，兩岸和平才是大我。

新黨黨史會主任林明正痛批國民黨永遠在歷史關鍵時刻選擇錯誤走向，他也質疑國民黨如果能用這次對付大陸的一半凶狠嘴臉來對付民進黨，今天在台灣還會被民進黨打得這麼慘嗎？呼籲心繫兩岸和平的民眾把希望放到新黨這邊。

(中時 )