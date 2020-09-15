64歲包翠英14日錄JET《命運好好玩》，對於日前被《時報周刊》披露交往27年的高姓男友2013年在泰國舉行婚宴，隔年3月登記結婚，還與對方生下1子，目前5歲，雖然最後離婚收場，但被泰國前妻發現，高男在婚姻中依舊穩交包翠英，對此包翠英表示：「我都幾歲了還當小三，而且我們感情是27年，他們如果7年，誰才是外遇？我才是受害者，不是壞人！」

包翠英坦言沒見過泰國前妻，「錯的是男人，他肯定有所隱瞞，我是受害人，對方也很可憐，她肯定不知道有我，如果知道有我，那就是他們的問題。」她感嘆自己時常帶5歲小男孩出席與朋友的聚會，大家都以為他是自己的兒子，至於泰國前妻未來是否可以看孩子，她回應：「這不是我的問題，這是他們的問題，我絕對不會去參與這個事情，現在只能面對，我真的覺得很倒楣，不知道爆料者要用我的知名度去害誰呢？」

包翠英與男友交往多年。（吳維書攝）

報導刊出後，包翠英質問男友得到「妳神經病」的答案，兩人隨後討論消息來源，「我有問過男友，為何有人爆料這麼多詳細的東西？應該是他們家的人對我們這段感情看不過去，他們家從一開始就想拆散我們這段姊弟戀」。她認為或許男友有傳宗接代壓力，所以才迸出1個兒子來，她感嘆地說：「我們有約好不婚不生，本來以為白頭偕老勝過一張不開心的結婚證書。」

包翠英由於父母的破碎婚姻，下定決心不婚不生，對於27年感情出現裂痕，她說：「現在還在一起，他也不會求我，我們個性都很強，女人真的不要最後一秒心軟，戀愛時真的愛得你死我活，但感情更需要經營。」

(中時 )