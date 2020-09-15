美國對華為禁令於美東時間15日生效，加上中芯國際可能遭列黑名單，美系外資認為將導致晶圓代工產業洗牌，聯電(2303)應可獲得更多訂單，最新升評至加碼，目標價調高到28.5元。一家亞系外資看好晶圓代工漲價，將聯電評等升至買進，目標價調升到30元。

美系外資發布研究報告指出，短期很難釐清中芯是否面臨貿易制裁，但可預期部分訂單將從中芯轉移到其他晶圓代工廠；部分二線指紋辨識廠商已開始接洽聯電，預期需要1到2季完成認證，最快2021年第1季將轉單到聯電。另外，短期聯電應可受惠在三星智慧型手機市占提升，將聯電投資評等從「中立」調升至「加碼」，目標價從22.8元上調到28.5元。

亞系外資說，聯電今年第4季8吋晶圓價格可望季增10%，預估聯電今年下半年8吋晶圓代工價格將較上半年成長8%，2021年8吋晶圓代工價格將年增10%。考量產業供給持續吃緊及產能利用率拉高，將推升晶圓代工價格上揚，亞系外資將聯電投資評等從「持有」調升至「買進」，目標價由21.1元上修到30元。

(時報資訊)