興櫃股秀育(6737)規畫明年2Q準備送件上市，期第三季核准，對於上市的時程，秀育董事長梁徽彬表示，並不是這麼急著上市。秀育今早股價大漲逾12%。

梁徽彬形容自已是一個敢拚敢衝的人，上個月秀育董事會通過投資台廠「荷魯視」約3%股權，該公司的研發能力很強，秀育將參與荷魯視MR和AR的產品開發，為其代工虛擬實鏡的鏡頭和眼鏡。據了解，「荷魯視」還會再進行2~3輪的增資，進一步引進歐美的合作夥伴。梁徽彬指出，現在醫生開刀前要一邊看片子又要執手術刀，未來虛擬實鏡的眼鏡，投影片直接從眼鏡投影到開刀的部位，也就是透過影像重疊，醫生可以進行更精準的開刀程序。

此外，今年透過旗下大客戶羅技，間接打入蘋果ipad供應鏈，受惠疫情帶動平板需求暴增，預計自10月開始，每週交貨量將從目前8萬台提升至14萬台。今年蘋果為提升ipad訊號品質，採用非金屬製皮套鍵盤，秀育擁產品專利，透過既有大客戶羅技打入蘋果供應鏈。雖然公司有非金屬製皮套鍵盤專利，具有價格優勢，但預期明年開始，客戶可能會開發出單價較低、功能雷同的鍵盤，並面臨價格戰的壓力。

秀育8月營收5.81億元，月增3.03%、年增62%；前8營收27.9億元，年增28.7%；上半年稅後純益1.04億元，年增11.83%，每股純益1.73元，預估下半年獲利有爆發性的成長。

(時報資訊)