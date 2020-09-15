網紅YouTuber Alizabeth 娘娘最近邀請桃園市長鄭文燦上節目，除了宣傳桃園美食外，也一起進行遊戲對答，兩人互動逗趣，其中娘娘問及鄭文燦「有無想當過總統」？鄭文燦則脫口說「有想當總統」，使得娘娘驚訝到從椅子上站起。由於過去民進黨內就屬鄭文燦呼聲最高，此段對話也引發諸多聯想。

鄭文燦坦言想過當總統，但他認為這只是夢想而已。（圖／翻攝自Alizabeth 娘娘YT）

《Alizabeth 娘娘》昨日於YouTube更新影片，以「桃園市長來幹嘛」為題。開頭鄭文燦便以曾經看過娘娘介紹中壢美食開啟話題，甚至進而討論至「中壢人為何會說自己是中壢人，而非桃園人」，鄭文燦解釋到每個人表達故鄉的方式不盡相同，但大家都是桃園人。接著便藉由一桌美食提到鄭文燦身材，娘娘認為市長的身材不如他想的如此肉，鄭文燦則回應，「過去總統曾叫他胖周瑜，因此就被貼上標籤了，即便現在瘦下來了，依然有既定印象。」

節目最後一個環節來到，問答階段，若是無法回答問題，就得接受懲罰。而兩人在一來一往的問答後，娘娘問及「市長有沒有想當總統？」只見鄭文燦遲疑了兩秒左右答，「我心裡有想過，但是我知道大部分的夢想都無法實現，所以乾脆都不要想。」

事實上，在總統蔡英文順利連任之後，民進黨內總統接班人，除副總統賴清德外，就屬桃園市長鄭文燦呼聲最高，日前行政院長蘇貞昌曾聽取桃園鐵路地下化工程現況報告時，曾說出桃園市長鄭文燦可能是2024年總統，甚至當面說「我就是那時候講說要快一點，不然等你總統當完都還沒有通車」，引發外界揣測。

(中時新聞網)