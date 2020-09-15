大陸在今天（15日）9時23分於黃海，用長征十一號固體運載火箭，以「一箭九星」的方式，將「吉林一號」高分03-1組衛星送入535公里的太陽同步軌道。這是長征十一火箭的首次海上商業化應用性發射，這次發射的衛星還包含了blibli影像平台使用的視訊衛星。

「CHINA航天」微博指出，此次發射火箭飛越了台灣上空，遭台媒指出是對台嚴重挑釁。對此，中國政策科學研究會高級研究員、軍事文化研究會特聘軍事專家王雲飛15日受訪時表示，這次發射是正常的商用衛星發射，只要從東海、黃海、南海發射，都會經過其他國家和地區，今天長征火箭的飛越的地區，不只包含台灣，也橫跨了印尼全境。

王雲飛說，當然在軍事層面，這次發射凸顯了大陸軍事發展水平的提高，但大陸不會藉衛星火箭發射來針對或挑釁其他國家地區，不管是台灣當局或美日都不應有對號入座的設想。

王雲飛指出，對大陸而言，若要對台威脅根本不需要透過海上發射平台，大陸有更多方便的場地跟手段，因此台灣不需要對大陸的衛星發射太過敏感，且一級、二級火箭發射的濺落區都是經過精密計算，此次的濺落區就在東海，對台灣本島安全毫無威脅及影響。

(旺報 )