日前教育部選列「國王與國王」繪本為小學推動新生閱讀推廣計畫的選書之一，但遭部分家長團體抗議，對此，小民參政歐巴桑聯盟今天呼籲，教育部應秉持多元價值的初衷，加強對教育人員及家長的性平與兒童人權意識宣導，持續對LGBT教育的支持，社會也應正視孩子應有性別認同與性傾向探索的空間。

國王與國王一書描述，王子繼承王位之前，必須先讓王子與一位公主舉行婚禮，皇后請來好多來自不同國家的公主，但王子都不喜歡，直到王子終於遇到了讓他心動、想結婚的對象，那個人竟是——陪伴公主前來皇宮的公主哥哥。

小學六年級的簡姓自學生表示，一開始看到在繪本中的國王選擇另一個國王，而不是公主時認為有點奇怪，但經過討論後，男生可以喜歡女生、那男生為何不可以喜歡男生？此繪本讓大家認識不同族群的人。

小民參政歐巴桑聯盟黨秘書長何語蓉表示，身為一個同志，在大學時期勍跟母親出櫃，但在沒有性平教育與同志教育的年代，母親認為她不正常，也使她對自己的性傾向感到罪惡，使她生命中有10多年的時間，都要努力隱藏自己真實的樣子。

何語蓉呼籲，地方教育行政機關及基層的教育工作者，應堅持多元開放的教育理念，請不要因少數家長抗議就背棄性平教育的專業與理念。

小民參政歐巴桑聯盟認為，教育部應多加強對教育人員以及家長的性平與兒童人權意識宣導；行政院也應防止再度發生此類傷害性別弱勢族群且構成對學童反教育的事件；避免因民眾的意識型態將既定的重要政策與價值遭到扭曲；並建議教育部能針對下架及回收繪本的縣市，利用媒體或平面廣告，加強宣導，尊重多元性別的決心。

(中時 )