因為新冠肺炎疫情影響全球職業網球賽程，台灣網球一姐謝淑薇停工將近7個月，終於在台北時間今天於義大利羅馬網球賽恢復比賽，可惜女單3比6、1比6飲恨比利時梅藤絲（Elise Mertens），接下來要在雙打和捷克好友史崔可娃（Barbora Strycova）攜手奮戰。

謝淑薇7月就已經前往法國巴黎備戰歐洲賽事，上周到羅馬參加超過半年的第一場比賽，不過單打第一輪就遇到今年美國網球公開賽晉級到女單8強的梅藤絲，這是兩人生涯第三度過招，謝淑薇開局就遭破發，雖然第4局也回破一次，但首盤最後兩個發球局還是未能守住。

第二盤謝淑薇雖然率先破發，可惜後面的賽事自己發球局不保，加上梅藤絲再度找回優勢屢屢保發，謝淑薇在連丟6局的狀況下舉白旗投降。

謝淑薇今天也過臉書粉專分享近日訓練心情，透露從去年受傷後就無法衝刺，尤其是大腿根只要大步衝，或是瞬間移動就會很痛，因此很長一段時間無法暢快跑步，回到巴黎訓練的第一天，她覺得整個過程是生不如死，不過為了羅馬站大賽是，還是咬牙拚了。

謝淑薇補充，訓練第一天體重54公斤，一周後來到55.89公斤，體重上升但臀腿圍小了一圈，訓練兩周後大腿已經壯起來了，讓她驕傲說道：「寶寶應該是傳說中的練武奇材。」她也不擔心體重增加，認為之後多打幾場比賽就會瘦下來了。

(中時 )