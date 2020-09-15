鬼月眉角多！廟方公告「禁外帶金紙」，怕燒錯犯大忌。(中天新聞提供)

農曆7月普渡好兄弟，有宮廟貼出公告，禁止外帶金銀紙入廟燒，引起外界關注。廟方表示，因為怕民眾燒錯對象，恐觸犯大忌才有此作為。該上繳神明的金紙卻燒給好兄弟，到底會有何後果？命理師說，燒錯對象會產生一些感應，神明會藉由身體的不適作為懲罰。

《中天新聞》報導，現在是農曆7月，不只要燒金紙給神明祈福，也要辦普渡會給好兄弟吃飽喝足，但高雄跟屏東都有大廟，貼公告禁止信徒燒外面的金紙，只能用廟方自己提供的，怕民眾會不小心把要燒給好兄弟的銀紙，錯燒給神明，這樣是大忌，但還是有不少民眾，會把普渡用的銀紙，偷渡到廟裡偷燒，導致發生金銀紙參雜的亂象。

廟方表示，外來的金紙沒辦法把關，且環保局也會來查有無空污，可能就會被開罰，而更重要的是怕民眾燒錯金紙。大廟燒金紙有眉角，金紙是燒給神明，而銀紙是燒給好兄弟，燒錯可是犯大忌。命理師柯武村說，紙錢燒錯對象，神明有時會透過一種感應力，比如全身不對勁、頭暈、嘔吐，其實神明不會下比較重的懲罰，反而會讓你知道燒錯了。

現在有些宮廟的作法是，普渡用銀紙在回收車統一燒，不過，有些民眾不放心還是會自備錢錢進廟偷燒，造成廟方的困擾，怕外賣的紙錢品質差，因此損壞金爐。對於廟方這套說詞，也有人質疑是為賺賣金紙錢，到底民眾能否接受廟方的說法，就看個人心中的那把尺作判斷了。

(中時新聞網)