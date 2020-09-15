國民黨宣布不派團參加海峽論壇，前立法院長王金平也強調，「如果黨說不去，那我就不去」，但立場仍引發質疑。對此，國民黨秘書長李乾龍透露，王金平曾拿出一本「小冊子」澄清傳言。

王金平昨（14）日表示，不會以個人名義參加海峽論壇，也明確告知黨中央，「如果黨說不去，那我就不去，我的立場是黨來請我擔任團長，黨要去我就跟著黨意識走，黨不去我就不去」。國民黨下午也宣布，不以政黨形式參加海峽論壇，但不會禁止個別黨員以民間形式參加。

央視主持人李紅「求和說」，加上王金平曾與總統蔡英文見面，遭指是綠營密使，國民黨內反王聲浪持續發酵。據《中廣》報導，李乾龍表示，13日王金平與黨主席江啟臣見面時，特別拿出「神秘小冊子」指出，8月14日與蔡英文總統會面，是在9月國民黨邀請他率團參加海峽論壇之前。

李乾隆也轉述王金平說法，表示與蔡總統見面是討論疫後台灣經濟，以及兩岸局勢發展，無關海峽論壇。

(中時新聞網)