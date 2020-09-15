雞排妹（鄭家純）外型清秀亮麗、身材惹火，作風一樣前衛大膽，不但研發成人用品，也開創網路節目《深夜保健室》大談性知識，最新一集邀請到星座專家米薩小姐，公開12星座情慾排名和性愛小祕密。

米薩小姐在節目中分享12星座的情慾排名，性能力最好的前三名分別為「巨蟹座、天蠍座、金牛座」，性能力最差的前三名則為「摩羯座、水瓶座、牡羊座」，雞排妹在揭曉榜單時，崩潰大喊：「錄這集對我來說是個傷害」表示要不停回想跟哪些星座交手過，她看到魔羯座被列最差冠軍時，大呼「和摩羯座交手年代不可考，因此不評論」，米薩小姐則指出魔羯座很習慣忍耐、壓力，所以有點聖人模式；至於牡羊座則是太衝動，「刺激來了沒辦法延遲」。

雞排妹同時分享自己的排行榜，她認為射手座是前三名，「他們很直接，沒有要跟你囉唆」雙魚座則是印象較差的，因為她曾和雙魚男初次約會經驗不佳，對方告訴她「我們不是花心，我們是多情」，導致雞排妹對雙魚男興趣缺缺。

除了性能力排行榜，米薩小姐也揭曉12星座的性愛祕密，她透露巨蟹座是胸部控，女生要吸引巨蟹男可以露事業線，雞排妹直呼：「不行，我參數不夠，我認識的巨蟹男是喜歡屁股！」米薩小姐趕緊安慰她：「呃......不會啦！我覺得他是喜歡妳的，但他不好意思直接說。」當聊到雞排妹所屬的處女座，米薩小姐點出處女座很在乎技術，不能接受別人用錯誤的性知識對待他，雞排妹聽完表示認同：「好！我承認處女座確實有點控制狂」認為很多資訊都能上網查到，如果對方不知道，會覺得他很丟臉。

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(中時新聞網)