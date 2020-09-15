雲南瑞麗的新冠疫情拉響警報！雲南在周日（13日）新增2宗境外輸入病例，患者均為緬甸人，從緬甸偷渡入境德宏州瑞麗市。由於涉及風險，雲南隨即宣布8個邊境州（市）、25個邊境縣（市）立即進入防疫戰時狀態，同時瑞麗立即啟動全員病毒檢測，全市城區人員全部居家隔離。

據官方通報，確診病例分別是23歲的楊佐某及16歲的依某，依某是楊佐某的保姆。楊佐某丈夫在9月3日駕車，將楊佐某等人送往緬甸南坎，隨後楊佐某就帶同3名孩子及3名保姆偷渡入境，並於當天中午入住其姊姊位於瑞麗市內的住處。截至目前，190名密切接觸者已全部集中隔離並進行病毒檢測，其中98人的結果為陰性。

發現有確診病例後，瑞麗市在周一（14日）晚上召開新聞發布會，宣布采取緊急措施，以有效阻斷疫情擴散傳播路徑，包括對瑞麗城區全員展開病毒檢測，費用由政府承擔，以及暫定周一晚上10時後一星期，無特殊情況不得進出瑞麗市城區，全市城區人員居家隔離。

按照預案，瑞麗市中傣醫院將作為定點收治醫院，目前已全部進行清空，從瑞麗市抽調的第一批醫療隊已經全部到崗就位，隨時可以開診。該院設計可提供400張床位，實際容量為291張床位，現已備好80張床位。根據雲南省統一調度部署，大理州已抽調200多名醫護人員，連夜支援瑞麗一線。

此外，瑞麗亦宣布進一步加強市內緬甸籍人員排查並進行分類管理，有固定務工地點的人須完善登記資料，並在病毒檢測後就地隔離，不得外出。同時，口岸關閉前入境但證件過期的緬甸籍人員，要嚴格登記資料，按居住地或者務工地納入網格管理。至於無法查實入境時間、無固定住所、無固定務工場所的人，將採取集中遣返措施。

另一方面，瑞麗市在新聞發布會上透露，當地正嚴格執行口岸、通道人員出入境管控要求，抵邊村寨實行24小時封閉管理，嚴禁走親訪友等跨境流動，嚴禁收容非法入境人員，嚴防外籍人員及中國方公民經抵邊村寨偷越國邊境行為。

瑞麗市不但位處中緬邊境，更一直是緬北武裝衝突期間，當地難民逃往中國避難的熱門地點之一。在2016年及2017年，緬北武裝衝突爆發後，均有大量難民湧入臨近緬北的萬人小鎮瑞麗畹町鎮。事實上，今年4月緬北木姐再次爆發武裝衝突，炮火波及瑞麗姐告邊境貿易區，有學校等建築物及車輛被子彈擊中，導致姐告口岸一度暫時關閉。

(中時 )