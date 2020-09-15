有農民舉牌抗議表示堅決反對，希望總統能收回成命。（吳建輝攝）

農委會主委陳吉仲15日下鄉彰化，舉行「推動養豬產業發展座談會」，吸引超過百名彰化養豬戶前來。（吳建輝攝）

農委會主委陳吉仲15日下鄉彰化，舉行「推動養豬產業發展座談會」，吸引超過百名彰化養豬戶前來，有農民舉牌抗議表示堅決反對，希望總統能收回成命，而不斷與地方養豬協會開設座談會，被外界直指是「摸頭」，陳吉仲回應，這是惡意抹黑，農委會積極聽取地方意見，希望能將衝突降到最低。

今農委會主任委員陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢等人，到彰化溪湖公所會議室，與彰化在地農民座談會，但會議開始前柔性請媒體出場，讓在場農民也傻眼，彰化縣肉品市場董事長蔡宗廷就質疑，是不是有什麼不能說的秘密，怕媒體知道。

陳吉仲接受媒體聯訪時表示，農民心中對於開放萊克多巴胺的進口豬肉還存有許多疑慮，因此持續與在地養豬農做溝通，來確保未來對於整個台灣養豬產業界的衝擊影響，能夠將到最低，並且與農民說明，未來百億基金的使用方針，是能有效提升整個台灣畜牧業的競爭力，以及永續發展。

陳吉仲強調，農委會並非第一次到彰化，過去十幾天也在台灣各地舉辦超過30場的說明會，農民最關心的依然是如何維持良好的批發價格，他也與農民說明，未來農委會會有良好的產銷調節措施，讓國內豬價能夠維持一個合理的價格水準。

(中時 )