2014年太陽花學運，攻佔行政院的抗議民眾遭強制驅離濺血，傷者因而自訴前總統馬英九等人殺人未遂。台北地院今（15日）審判結果出爐，判馬英九等4人全部無罪。可上訴。對此，律師葉慶元表示，這是遲來的正義。

2014年太陽花學運，有過激的反對者佔領行政院，導致和警方發生衝突，受傷的抗議民眾周榮示等人提自訴，控告馬英九、前行政院長江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧4人殺人未遂。

台北地院今年4月一審認為自訴舉證不足駁回，但高等法院、最高法院都認為一審未調查證據，直接程序駁回，違反刑事訴訟法，發回北院更審，而今天審判結果出爐，台北地院判決無罪，可上訴。

對於法院的判決，葉慶元今在臉書發文表示，2014年太陽花違法攻佔行政院，覺青濫訟反控馬總統、江院長、王署長、方分局長殺人未遂，台北地方法院今日宣判，四人皆無罪！

葉慶元認為，民眾違法攻佔政府機關，政府機關依法驅離，首長有無法律責任？是否會構成殺人未遂、傷害的刑事責任？不要說法官、律師，連中學生都知道答案是否定的。一個法學ABC的案件，居然要搞六年？！葉慶元很高興，法院沒有偏離常軌，做出了正確的判決。

(中時新聞網)