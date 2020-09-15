炒高麗菜是一道常見的料理！有網友好奇詢問，烹調方式大同小異，怎麼有些吃起來又香又脆，有些卻有股噁心的味道？貼文引發網友討論，綜合大家的回應發現關鍵是「菜的品質」與「火侯」，「高麗菜要大火快炒！貴的和便宜的吃起來差很多」。

網友在PTT上發文表示，炒高麗菜在自助餐、鐵板燒和燒臘便當店中很常見，做法大概是高麗菜加水、加油然後爆炒大蒜，每家店應是一樣的，怎麼有些「大蒜焦香、高麗菜爽脆」吃起來超香，配兩碗白飯都不夠，但有的卻有股噁心的味道，讓人食不下嚥，「怎會有這種高麗菜之恥？」

貼文引起網友討論，「我也覺得很奇怪，自助餐的高麗菜都爆難吃，熱炒的都很好吃」、「青菜類自助餐店持續加熱，本來口感就會變沒那麼脆啊」、「高麗菜冰太久吧」、「 自助餐的好像都不太加鹽 不知道是不是這個原因」、「油是重點啊 一堆店不知道哪來的油炒的」。

許多網友也指出，「高麗菜要大火快炒，還有貴的跟便宜的吃起來也差很多」、「菜本身品質、油、火候」、「 進口跟本土高麗菜差很多 口感跟價格都是」、「食材本身差異很大」。

(中時新聞網)