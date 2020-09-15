日本女星蘆名星昨（14日）被發現在家中身亡，享年36歲，警方第一時間朝自殺的方向偵辦，日媒今則指出，蘆名星是被哥哥目睹在臥室尋短，她身旁還留有繩子，而鄰居當時還聽到男性的淒厲哭聲。

蘆名星生前無異狀，她尋短新聞曝光後震驚各界，根據日媒報導，蘆名星13日就與親友失聯，哥哥昨早上到蘆名星住處時，卻發現妹妹在臥室上吊，蘆名星已沒有呼吸，而蘆名星身旁沒有遺書，但留有繩子。

哥哥當場崩潰痛哭，鄰居當時還聽到男性的淒厲哭聲，沒多久新聞就曝光了，而蘆名星過世消息一出，她的事務所第一時間難過發聲明，認為蘆名星平時狀態正常，完全沒有異狀，很難接受蘆名星尋短的事實，蘆名星生前的劇組工作人員也表示，看不出蘆名星有異狀。

蘆名星2002年以模特兒身分出道，身材高挑、氣質冷艷的她，在戲劇、電影都有亮眼表現，2006年還曾參加日本、加拿大、義大利合作電影《SILK》演出，讓她擠身國際演員的行列，而蘆名星近年加入長壽劇《相棒》飾演記者，如今卻突然傳出過世，讓外界都震驚不已。

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