為期兩年的中梵主教任命協議即將屆期，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）昨天出面證實，教廷有意願續約，也相信將會續約。對此，外交部發言人歐江安表示，教廷向我方再三保證，跟中方簽署主教任命協議屬於教務性質不涉及邦交，請我們不用擔心，我們也會確保我國天主教徒權利不會受到中梵簽署協議的影響。

歐江安說，中梵主教任命協議續約主要是促進中國天主教徒權利，讓他們能夠真正享有宗教自由。我方與教廷密切聯繫，溝通管道暢通，我們持續接獲教廷的再三保證，「跟中方簽署主教任命協議屬於教務性質不涉及邦交，請我們不用擔心。」

歐江安表示，我方秉持一貫理念，希望中梵主教任命協議的簽署，能夠保持中國宗教自由，但是簽訂兩年以來，中國宗教並沒有更自由，反而看到了更多迫害與打壓，更多天主教徒被要求改信符合中國共產黨的教義，並受到愛國教會牽制，很多教會被拆除、信徒被入獄。

帕洛林昨針對中梵主教任命續約問題接受義大利新聞社（ANSA）訪問表示，教廷著眼的完全是教務問題，教廷與中國對話的核心關懷，是要促使中國教會生活正常化。

(中時 )