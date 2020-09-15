練美施發文。（圖／翻攝自LFR臉書）

香港前DJ蘇耀宗（細So）近日爆出背著結婚9年妻子陳穎楠，偷吃爆乳人妻小三練美施（Macy）2年，形同雙重出軌。原本經營網購事業的練美施，最近在官方臉書打破沉默，向兩個小孩道歉，直言：「媽媽做了一件好錯的事，這件事全香港都知道，還有可能令你們受傷害，所以媽媽做了個壞榜樣。」

蘇耀宗先前爆出不倫戀，和人妻小三練美施車震搞婚外情，蘇耀宗選擇向太太道歉並回歸家庭，更稱妻子比他堅強，練美施受訪則批評蘇耀宗不誠實，事情爆發後一度想找她串供，問練美施是否曾為蘇耀宗墮胎？她默認沒正面回應，但強調丈夫已經原諒她。

練美施過去為經營網路商店常分享性感照，小三事件爆發時，她一度關閉網店臉書，最近她重啟臉書，懺悔寫下：「2013年2月23日，成立這個page。7年多以來的一切的心血，一晚之內刪除，但做過的事，永遠都洗不走。逃避很易，承擔很難，昨天第一天走出去，是一個選擇。」

練美施也承認，自己做了件全香港都知道了的錯事，愧疚會害兩個小孩受傷，但為了認錯只能勇於面對，「媽媽今次可能會令你們被同學取笑，但我們不可以取笑或還擊，你可以禮貌地向他們講，『我媽媽做錯事，但她認錯了，她會變好』，並分享先前自己痛哭被孩子發現，她向小孩坦白，說：「因為犯錯會怕，就像你做錯事被媽媽知道會怕一樣。」

(中時新聞網)