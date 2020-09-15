經警方調查發現，是一把上膛的改造手槍，裡頭有兩發子彈。（陳彩玲攝）

基隆市警察局第一分局偵查隊追查一名蘇姓通緝犯，員警14日晚間在瑞芳區掌握行蹤向前攔查，通緝犯站在原地不為所動，在一旁的周姓男子，卻背著背包往後方逃跑，過程中更將一把上膛的改造手槍往地上扔，員警看見立即上前制伏，將兩人帶回偵辦。

據了解，蘇男68年次、周男約20多歲，兩人為朋友關係，時常在周男租屋處出入，警方接獲通報，14日下午5點出動6名警員佈線，一路跟監到瑞芳區東和路某處民宅。

蘇、周兩人駕車進入巷弄，將車輛停放後，下車往租屋處方向行走，警方立即向前圍捕，未料，蘇男鎮定的站在原定不為所動，周男卻拔腿向後方小徑逃離，過程中更從背包掏出一把手槍，並往地上丟棄，員警立即向前制伏。

經警方調查發現，是一把上膛的改造手槍，裡頭有兩發子彈，此外，更發現一毒品吸食器，將兩人依違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例等罪送辦。

(中時 )