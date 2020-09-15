工業電腦廠研揚（6579）11日參加台科大創新育成中心主辦的「後疫情時代產業論壇暨育成成果展」，由資深顧問許中明說明研揚對智慧城市的部署及未來走向，主要聚焦結合5G及人工智慧（AI）應用，並說明桃園青埔智慧園區的建置與創新。

新冠肺炎疫情翻轉改變了全球消費、工作、交通運輸型態，區域邊境封鎖使新金融、新科技、新能源及新行銷應運而生。此次論壇即針對上述4大面向，討論疫情高峰期至今的後疫情時代，產業所面臨的危機與轉機。

論壇中指出，經過此次疫情後，後疫情時代的智慧城市建置，全球政府似乎應將防疫及公共衛生列入計畫中。對此，研揚亦針對新科技及新能源面，對節能智慧城市照明解決方案進行說明。

研揚致力規畫物聯網及智慧城市布建，從安裝雲林縣、嘉義縣、嘉義市的空氣盒子開始，於台北市建置智慧路燈、近1年來於桃園青埔智慧園區部署各種智慧裝置，智慧城市規畫已自1.0版進化到3.0版，讓智慧城市的環境、生活更加安全便利。

研揚的智慧城市建置規畫除了一般的路燈管理外，尚包括車流及人流分析、停車位偵測、智慧公廁備品偵測、河川及水池水位偵測、環境偵測微型氣象站、PM 2.5告警、政令及廣告推播看板、5G物聯設備電源供電系統等功能，完整結合生活所需資訊與實際應用。

許中明認為，智慧城市最重要的關鍵，就是資訊可一手掌握、有狀況可立即處理。利用建置完整的後台控制系統，來觀看所有路口、每盞路燈狀態、公廁的品質管理、河川及水池水位偵測等。

許中明指出，可透過結合電動車業者將「退役」的電動車電池，用於5G物聯網裝置使用。由於路燈白天不供電，利用退役電池來導入5G物聯設備電源供電系統，不僅解決白天路燈沒電的問題，也可利用此電源來協助馬路工程電源所需，進而達到循環經濟目的。

(時報資訊)