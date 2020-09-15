李姓男子勾結大陸偽造護照集團，在台刊登廣告，招攬兜售偽造的委內瑞拉、菲律賓等外國護照、國民身分證，共獲利162萬元，事後移民官發現有人持偽造護照出境，案件才曝光。台北地檢署依偽造特種文書罪嫌起訴李男，另4位購買偽造護照的人士則獲緩起訴。

檢方調查，李男曾因詐欺案件，被判刑2年確定，2018年10月才易科罰金完畢，仍不知悔改，勾結大陸偽造集團潘姓成員，自2017年間起，由李在痞客邦部落格、BABYHOME、PCHOME上刊登「第二國證件、申請代辦、申請就讀各國美國外僑學校」廣告，兜售偽造外國護照。

陳姓、林姓男子等4人遂連繫李男，委託其協助取得 委內瑞拉、菲律賓等國護照，4人遂交付中華民國護照、國民身分證、照片及指紋卡給李，李再轉交大陸潘男偽造後，將偽造的外國護照、國民身分證寄交李男，轉交陳男4人，收受162萬元報酬。

其中以120萬元購買3本委內瑞拉護照、3張國民身分證的林男，於2018年12月持偽造護照自桃園機場出境時，被移民官識破，檢警獲報搜索李男住處，查扣李男及陳男4人的涉案資料。

(中時 )