Sony今（15）日發表α系列全片幅概念相機α7c（型號：ILCE-7C），其中名稱的C包含Compact輕巧機身、創意、酷炫、文化等意義，機身重量僅509克，是至9月為止全球最為輕巧的全片幅可交換鏡頭數位相機，今日起在台開放預購，預計2020年10月上旬在台上市。

根據市場對市場觀察，目前相機使用者有55%非全面幅的使用者都想要升級全片幅相機。而目前沒有選擇升級的APS-C相機的用戶，則認為重量、價格等是最為關鍵的考量因素。此外，影像創作者中，雖有高達73%仍使用智慧性手機創作，但有部分十分期待能夠升級影像創作的設備，呈現更高品質的影像作品。

Sony全片幅相機α7c搭配KIT鏡 。（黃慧雯攝）

α7c(中間）與α7 III（左）跟α6600機身對比。（黃慧雯攝）

針對上述需求，Sony推出全新的α7c。α7c承襲α7 III許多拍攝規格，包含高速對焦、連拍、4K影像畫質等。全新開發的鎂合金單殼結構、內建全新的5軸光學影像穩定系統、小型快門結構等設計，都是為讓機身輕量化的努力。單機身重量只有α7 III的80%左右，比α6600略重一點。搭配側翻式多角度觸控螢幕，更便利取景。除了有全黑機身的選擇，本次也提供銀黑雙色的質感搭配。

α7c搭配2420萬背照式Exmor R CMOS感光元件，搭配BIONZ X影像處理器，ISO範圍為100-51200（靜態影像可擴充到ISO 50-204800）的高感光度範圍，在低感光度拍攝設定下可以保持15級寬廣動態範圍。也承接了α7 III的4D Focus功能，覆蓋約93%影像範圍，693點相位是偵測與425個對比式偵測對焦點的高速混合自動對焦系統，更加入即時眼部自動對焦（也包含動物眼部追蹤）；連拍則可達每秒十連拍，也可支援Wi-Fi 5GHz連線（也支援Wi-Fi 2.4GHz)拍攝。電力可以維持拍攝740張靜態影像，或是錄製215分鐘影片。

錄影上，色彩重現上針對膚色、花朵顏色還原都重新調教，錄影時也支援即時眼部對焦，另外也支援與α7 III一樣的AF自動對焦變化速度7段、自動對焦靈敏度5段的功能，讓你在錄影時轉換拍攝焦點時的焦點轉換速度，或是可控制有其他物體進入拍攝畫面時，對焦位置可以固定，不受影響。錄影按鈕也重新設計位置，搭配穩定器時拍攝更輕鬆。當然對於影像創作者來說，新機也可搭配額外的三軸穩定器、空拍機一起拍攝。機身升級部分，搭載MI智慧型配件熱靴，採用數位音源介面，可直接搭配ECM-B1M指向性麥克風，或其他外接式麥克風，讓收音更為輕鬆。

Sony同步推出全片幅E接環輕巧標準變焦鏡頭FE 28-60mm F4.0-5.6(型號：SEL2860)，與α系列專屬相機配件HVL-F28RM閃光燈/ LA-EA5轉接環(NT$7580)，來對應更多拍攝上的需求。α7c除可購買單機身（NT$50980），也提供搭配FE28-60mm標準鏡頭組合(NT$59980)；另外還有搭配FE 35mm F1.8鏡頭的標準街拍組合(NT$67980)、搭配FE 20mm F1.8G的廣角風景組合(NT$76980)，以及搭配FE 24-105mm F4 OSS鏡頭的標準旅行組合(NT$88980)。α7c即日起至9月29日開放預購，預計10月上旬上市。

(科技)