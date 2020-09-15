郭敏勇主任筆指處即為12指腸遭兩動脈夾住位置。（陳淑娥攝）

楊姓少年突然出現上腹部絞痛、呼吸困難，從凌晨開始嘔吐超過5次，至童綜合醫院急診就醫，醫師研判為十二指腸腸阻塞，並確診罹患上腸繫膜動脈症候群，家屬為避免傷口大並儘早恢復正常生活，選擇達文西機械手臂進行十二指腸空腸吻合手術，術後復原良好，住院1週即出院返家休養。

小兒外科主任醫師郭敏勇表示，少年身高172公分，但體重僅45公斤，因過瘦而體內缺乏脂肪堆積，致原本撐開主動脈與上腸繫膜動脈之間夾角處的脂肪消失或過少，造成從中經過的十二指腸遭主動脈與上腸繫膜動脈夾住，當食物無法從胃進入腸道而形成腸阻塞，也促使胃與十二指腸嚴重擴張，出現腹痛、腹脹、嘔吐與食慾不佳等症狀，嚴重時則會造成膽汁嘔吐、體重驟降、營養不良、電解質異常或腸壁壞死等。

十二指腸遭兩動脈夾住位置。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

郭敏勇指出，上腸繫膜動脈症候群並不常見，罹患機率約千分之一至千分之三，並且以女性多於男性，但較少於成年前作出診斷；個案因為腸阻塞情形嚴重，並家屬希望能減少孩子手術後的痛苦並儘早恢復，所以採用達文西機械手臂進行手術，避免傳統手術會在腹部留下大傷口，僅在少年腹部留下三個小切口，手術將十二指腸阻塞的前段處打開直接與空腸做吻合，使其食物能直接從胃部進入腸道使之營養正常吸收。

郭敏勇呼籲，若孩子飯後出現腹脹、腹痛或伴隨噁心情況，就應儘早尋求專業醫師的診視與檢查，早期治療以避免合併症或營養不良影響發育成長。

(中時 )