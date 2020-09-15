由日本知名導演福田雄一所製作的電視劇《寵女青春白皮書》，於昨日正式進入完結篇，而劇中飾演男主角已逝妻子的「國民老婆」新垣結衣，雖戲份不多但在最後一集中以「太妹造型」驚喜現身讓觀眾們全看傻眼。

鬼才編劇兼導演福田雄一，過去曾執導《勇者義彥》、《銀魂》等夯劇，以幽默的福田式拍法深受觀眾的喜愛，也讓《寵女青春白皮書》在上未開播前便引起大家的注意。而《寵女青春白皮書》的故事內容講述小說家室剛，在老婆新垣結衣病逝後，獨力扶養女兒永野芽郁，為了怕女兒上大學亂交朋友，因此重回校園成為女兒的同學，並發生一連串有趣的故事。

在 Instagram 查看這則貼文 新垣結衣 Aragaki Yui Fanspage（@aragakiyui_fanspage）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 下午 7:42 張貼

新垣結衣在劇中雖沒有太多的露臉的機會，但每集總有「彩蛋」留給觀眾忍不住看下去。在最後一集中，一向給人溫柔婉約、好太太形象的新垣結衣，過去不為人知的秘密也遭到公開，只見她頂著一頭橘色捲髮，畫著煙燻妝及深紅色口紅，口中還操著粗話，與一群不良少女聚集在一起，十足的太妹造型再度造成話題。

粉絲們紛紛留言「怎麼太妹也這麼辣」、「還是很正好嗎」、「能把老婆搞成這樣還有魅力的也只有福田大師了」、「這造型我可以」。

(中時新聞網)