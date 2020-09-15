圖說：鄭若青發揮部落客的號召力，在閒暇之餘參與各項公益活動。（本人提供）

網路世代來臨，直播平台百百款，但哪一種才是又吸人氣、又帶財氣呢？曾獲選為百大網紅寫真模特兒、網路知名內衣品牌模特兒的鄭若青今年決定成立直播平台「TwoTo Media」，希望以直播網紅的身份帶領出新世代的網紅，預期1年內能募集300名直播主、打造有溫度與服務的直播行業。

鄭若青2018年從部落客身分起家，以介紹保養、美食為主，鮮明的風格使其迅速竄紅，更在2019年創立個人IG帳號，她的自信和不做作在短短一年的時間吸引不少粉絲，她的照片更被各網站表特版爭相轉發，目前IG的追蹤數已達15萬，並持續增加中，因受粉絲愛戴，更在17直播8個月裡每個月都有前50名的佳績，也曾拿下17月總榜第一名。

她完全遺傳了母親台東阿美族血統，五官深邃、還有一雙美腿，台灣網友也發現她有些角度長得像劉亦菲、張景嵐。鄭若青更發揮自己部落客的號召力，在閒暇之餘，樂於參與各項公益活動，經常出現於捐血、捐款的公益場合，好人緣的她很受到老人和小孩的歡迎，也坦言公益是她生命中很重要的一部分，緯來也會持續參與各種公益活動。

鄭若青今年在成立自己的Youtube頻道後，也打算自行創業，成立「TwoTo Media」。鄭若青指出，直播平台如雨後春筍般的出現，而我們選擇在最艱難的時刻入場，「並非我們發神經」，而是這世界的溫度逐漸消失，想透過這新平台傳達這服務的溫度。

「TwoTo Media」橫跨線上、線下，以及整合行銷、社群媒體、與落地廣告，透過網路與實體的各項活動，量身打造直播主的專屬活動，透過行銷手法，讓素人轉身變成女神。

鄭若青認為，沒有不能成為網紅的素人，因此「TwoTo Media」用了全新的邏輯概念以及素人培訓等課程， 來打造新一世代的網紅，「我們不像是個公司，而更像一個家庭，讓新世代的女孩，不用再遭受到無謂的欺負」，直接用最正確的道路帶領出新世代的網紅。

(中時 )