台中市政府副市長黃國榮說，詹政曇雖然有經過法務部佈達，但未正式宣誓就視同未就職。（陳世宗攝）

台中市府新任政風處長詹政曇連續兩周都在周二市政會議開議前到場，今日上午9點20分照常出席，在場外就被「勸退」；台中市議會今天上午召開程序委員會，政風處副處長許金來因身體不適未出席，理應由主任秘書廖建一代理，卻是詹政曇低調出席，詹對外界詢問均以「謝謝」回應，即快速離去。

台中市政府副市長黃國榮說，請假應由下級代理上級，不可能上級來代理下級，市府已正式行文給台中市議會，因法務部指派的政風處長雖然有經過佈達，但未正式宣誓就視同未就職；這次定期大會所有會議台中市政府政風處部份，由代理處長許金來出席，今天許金來請假就應由主秘廖建一代理出席。

黃國榮指出，副處長許金來今天因身體不適，不克出席市議會程序委員會，應由主秘廖建一代理。市長講得很清楚，希望法務部來協商，至今法務部都未來協商，市府一切依法行政，因詹政曇未宣誓視同未就職；薪水部分，因市府本來就有編薪水給政風處，屆時應由政風處進行釐清。

人事處長陳杉根表示，市府官員長官是市長。一條鞭的官員中，包括人事處長、警察局長、政風處長等都由市長盧秀燕宣誓就職，所以政風處長也要經市府長官主持布達儀式。

(中時 )