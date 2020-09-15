恆春半島15日凌晨傳有30名越南偷渡客為躲避查緝，在白砂海域跳海游上墾丁岸際，目前海巡單位已追緝到22人。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島15日凌晨傳有30名越南偷渡客為躲避查緝，在白砂海域跳海游上墾丁岸際，目前海巡單位已追緝到22人。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島15日凌晨傳有30名越南偷渡客為躲避查緝，在白砂海域跳海游上墾丁岸際，目前海巡單位已追緝到22人。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島15日凌晨傳有30名越南偷渡客為躲避查緝，在白砂海域跳海游上墾丁岸際，岸邊可看到疑似被偷渡客丟棄的救生衣。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春半島15日凌晨傳有30名越南偷渡客為躲避查緝，在白砂海域跳海游上墾丁岸際，目前海巡單位已追緝到22人。（謝佳潾攝）

恆春半島15日凌晨傳有30名越南偷渡客為躲避查緝，在白砂海域跳海游上墾丁岸際，岸邊可看到疑似被偷渡客丟棄的救生衣，目前海巡單位已追緝到22人以及台籍船員等人，而因偷渡客都是尚未檢疫，當地居民當憂成為防疫破口。

海巡指出，第八巡防區指揮部雷達在15日凌晨2時許，發現外海11.6浬處有艘可疑漁船向後壁湖漁港方向航行，但卻在距離岸3浬處突然轉向，航往頂白砂岸際，同仁發覺有異，隨即通報派遣巡防艇前往攔查，凌晨4時許，岸際巡邏人員透過熱像儀發現船上有不明人士跳船，並往頂白砂岸際泅泳。

當下，海巡立即啟動應變查緝機制，而經海上登檢後壁湖籍「金」號漁船後，台籍船長坦承載有30餘名越南藉非法入境人士，於距岸約400公尺處，穿著救生衣跳船泅泳登岸。

海巡說，截至目前已查獲22名越南藉非法入境人士（11男11女），涉案船員5人（2台、3菲）共26人，另已同步通知衛生單位協助辦理防疫作業，以杜絕防疫破口。

海巡強調，南部分屬已成立應變中心，正動員所屬岸、海、查緝能量、偵搜犬、UAV無人飛行載具及空偵機等，並結合友軍能量，全力擴大搜索及查緝。

(中時 )